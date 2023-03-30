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10:55, 30 марта 2023Наука и техника

Сахарные ловушки для тараканов изменили их сексуальное поведение

PRS: сахарные ловушки изменили сексуальное поведение тараканов

Фото: Globallookpress.com

Ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что широко распространенные сахарные ловушки для тараканов привели к изменению их сексуального поведения. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society (PRS).

30 лет назад исследователи впервые выявили, что у некоторых домашних тараканов развилось отвращение к глюкозе, и они избегают ловушек. Эта устойчивость к сахару может спасти насекомых от смерти, но также препятствует процессу ухаживаний.

Самцы привлекают самок для спаривания, поднимая крылья и обнажая специальную железу, которая выделяет смесь, включающую сахарную мальтозу. Самка запрыгивает самцу на спину, чтобы полакомиться угощением, и это занимает ее в течение времени, необходимого для спаривания. Слюна самок при этом быстро превращает мальтозу в глюкозу.

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Из-за развившегося отвращения к глюкозе самки спрыгивают со спины самцов до того, как завершается процесс оплодотворения, что потенциально влияет на воспроизводство вида.

Однако специалисты отметили, что некоторые самцы нашли способ обойти эту проблему: они изменили состав своего секрета, снизив содержание глюкозы и удвоив количество мальтотриозы. Самцы также сократили процесс ухаживания, что позволило уменьшить время для трансформации глюкозы. Такие представители спариваются в среднем за 2,2 секунды — почти в два раза быстрее, чем другие тараканы.

Авторы подчеркивают, что их открытие важно для разработки новых способов контроля численности тараканов. Также команда рекомендовала больше не использовать глюкозу в ловушках.

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Елена Апазиди
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