Один из крупнейших зерновых трейдеров назвал дату ухода из России

«Интерфакс»: мировой зернотрейдер Viterra покинет российский рынок с 1 июля 2023 года

Зерновой трейдер Viterra, один из крупнейших игроков на мировом рынке, прекратит экспорт российского зерна с 1 июля 2023 года. Об этом со ссылкой на письмо главы компании Дэвида Маттиске первому замминистра сельского хозяйства России Оксане Лут сообщает «Интерфакс».

Руководство Viterra изучит возможность передачи своего бизнеса в стране новым владельцам, в настоящее время детали предполагаемых сделок обсуждаются. После завершения переговоров компания обратится в правкомиссию по иностранным инвестициям для согласования сделок.

В Минсельхозе подтвердили получение письма и его содержание. При этом представитель ведомства не увидел проблем в ситуации. По его словам, экспорт российского зерна не изменится, а все перевалочные мощности сохранятся и продолжат работу.

Кроме того, министерство подчеркивает открытость российского рынка для иностранных компаний, если их работа направлена на развитие экспортных возможностей российского агропромышленного комплекса. Впрочем, чиновники уверены, что если желающих не появится, то российские игроки готовы занять все освобождающиеся ниши.

Ранее на этой неделе аналогичное заявление об уходе с российского рынка сделал другой крупный американский зернотрейдер Cargill. Компания объяснила свои действия ростом проблем, связанных с поставками российского зерна за рубеж. Как и случае с Viterra, российская «дочка» Cargill остановит экспорт с нового сельскохозяйственного года, который начнется 1 июля.