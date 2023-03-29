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04:02, 29 марта 2023Экономика

Один из крупнейших в мире поставщиков прекратит экспорт зерна из России

РБК: один из крупнейших в мире поставщиков Cargill прекратит экспорт зерна из России

Фото: Unsplash.com

Один из крупнейших в мире поставщиков сельскохозяйственной продукции, американский трейдер Cargill прекратит экспорт зерна из России. Об этом сообщает РБК.

Российская дочерняя компании корпорации перестанет экспортировать зерно в следующем сельскохозяйственном году (начнется с 1 июля 2023-го и продлится до 30 июня 2024-го). О своем решении она уведомила замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.

В Сargill пообещали, что запланированные в текущем сезоне отгрузки будут выполнены в полном объеме. Также было заявлено о намерениях пересмотреть портфель активов, связанных с экспортом зерна.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что получили уведомление от компании.

Ранее стало известно, что Минтранс, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработают меры по стабилизации цен на перевозку зерна и подготовят механизм регулирования стоимости транспортных услуг.

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Марина Совина
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