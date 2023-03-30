Главы США и Аргентины обсудили дальнейшую поддержку Украины

Байден и президент Аргентины Фернандес обсудили сотрудничество для оказания помощи Украине

Президент США Джо Байден обсудил с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом оказание дальнейшей помощи Украине, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Уточняется, что в ходе встречи в Вашингтоне политики затронули тему сотрудничества между странами по поддержке украинского народа и по реагированию на последствия российской спецоперации, в частности, в сфере продовольственной безопасности.

Помимо этого, главы государств «обязались углублять сотрудничество США и Аргентины в сфере передовых технологий, а также взаимодействовать с другими странами Группы двадцати по реформированию многосторонних банков развития для более эффективного реагирования на глобальные вызовы».

Ранее Байден заявил о намерении американских и канадских властей продолжать давление на Россию посредством «исторических санкций и тарифов». Он также пообещал продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву.