Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 30 марта 2023Мир

Главы США и Аргентины обсудили дальнейшую поддержку Украины

Байден и президент Аргентины Фернандес обсудили сотрудничество для оказания помощи Украине
Альберто Фернандес и Джо Байден

Альберто Фернандес и Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден обсудил с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом оказание дальнейшей помощи Украине, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Уточняется, что в ходе встречи в Вашингтоне политики затронули тему сотрудничества между странами по поддержке украинского народа и по реагированию на последствия российской спецоперации, в частности, в сфере продовольственной безопасности.

Помимо этого, главы государств «обязались углублять сотрудничество США и Аргентины в сфере передовых технологий, а также взаимодействовать с другими странами Группы двадцати по реформированию многосторонних банков развития для более эффективного реагирования на глобальные вызовы».

Ранее Байден заявил о намерении американских и канадских властей продолжать давление на Россию посредством «исторических санкций и тарифов». Он также пообещал продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Раскрыт новый логотип МТС
Главы США и Аргентины обсудили дальнейшую поддержку Украины
В Роспотребнадзоре развеяли мифы о холестерине
Украинский пленный раскрыл причины сдачи в плен бойцами ВСУ в Артемовске
Кандидат в президенты Турции назвал позицию Запада по Украине односторонней
В Венгрии призвали Европу поспособствовать переговорам Москвы и Киева
Белый дом не увидел нарушений освоения Украиной американской военной помощи
В США заявили о подготовке Вашингтоном войны с Россией и Китаем
МТС откажется от яйца в логотипе
Только половину истребителей F-35 из парка Пентагона сочли боеспособными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.