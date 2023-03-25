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00:44, 25 марта 2023Мир

Байден пообещал продолжить давить на Россию с помощью санкций

Президент США Байден пообещал продолжить давить на Россию с помощью «исторических» санкций
Джо Байден и Джастин Трюдо

Джо Байден и Джастин Трюдо. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти США и Канады намерены продолжать давление на Россию посредством «исторических санкций и тарифов», заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляцию вел CBS News.

«Мы намерены продолжать давление на [президента России Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — пообещал американский лидер.

Помимо этого, президент США пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что новые санкции США в отношении поставок газовых турбин в Россию могут серьезно осложнить работу местных экспортных газопроводов — Вашингтон запретил экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США любому лицу, которое находится в России.

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Юлия Мискевич
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