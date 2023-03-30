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14:43, 30 марта 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина Украины за диверсию на железной дороге

В Подмосковье ФСБ задержала 45-летнего гражданина Украины за диверсию на железной дороге

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД задержали 45-летнего гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным спецслужбы, 3 февраля мужчина поджег контрольно-распределительное устройство наружной установки организации «Россети Московский регион, Южные электрические сети» между станциями Кутузовская и Весенняя.

Вскоре после этого поджигатель, действовавший в составе орггруппы, был задержан в Подольске. В отношении украинца возбудили дело о диверсии. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Саратове отсидевший 17 лет в колонии россиянин устроил диверсию на железной дороге.

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Елизавета Новикова
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