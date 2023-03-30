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09:09, 30 марта 2023Мир

Два военных вертолета столкнулись в США

NYT: два военных вертолета столкнулись во время учебного полета в США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bryan Woolston / Reuters

Два военных вертолета столкнулись во время учений над штатом Кентукки в США вечером 29 марта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в американских вооруженных силах (ВС).

Отмечается, что речь идет о двух вертолетах HH60 Black Hawk. На данный момент нет информации о состоянии экипажа. Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил данные о происшествии. Он заявил, что в результате аварии возможны жертвы. На месте столкновения работают службы спасения и правоохранители.

14 марта сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Согласно заявлению представителя Минобороны США, пропеллер беспилотника был поврежден, и он упал в Черное море к западу от Крыма.

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Виктория Кондратьева
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