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02:34, 30 марта 2023Интернет и СМИ

В США заявили о подготовке Вашингтоном войны с Россией и Китаем

Журналист Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к войне с Россией и Китаем

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Экс-журналист Fox News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к войне с Россией и Китаем. Об этом он рассказал в эфире программы Redacted News на YouTube.

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть?» — задался вопросом Моррис, добавив, что в такой ситуации люди «становятся очень опасными», а Вашингтон «очень быстро теряет власть».

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Марина Совина
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