В США заявили о подготовке Вашингтоном войны с Россией и Китаем

Журналист Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к войне с Россией и Китаем

Экс-журналист Fox News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к войне с Россией и Китаем. Об этом он рассказал в эфире программы Redacted News на YouTube.

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть?» — задался вопросом Моррис, добавив, что в такой ситуации люди «становятся очень опасными», а Вашингтон «очень быстро теряет власть».