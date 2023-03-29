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09:00, 29 марта 2023Мир

Американские аналитики оценили зацикленность США на войнах

FP: США должны прекратить вести изнурительные долгие войны ради своего будущего

Фото: Patrick Baz PBZ / CLH / Reuters

Американцы исторически зациклены на маленьких победоносных войнах, которые в конечном итоге превращаются в долгий и изнурительный конфликт, полный экономических и людских потерь. Конфликт на Украине является одним из таких примеров, и если Вашингтон намерен сохранить статус гегемона, то США должны задуматься о своем будущем и прекратить развязывание конфликтов, предпочитая дипломатию. К таким выводам пришли обозреватели и аналитики журнала Foreign Policy (FP).

«Сегодня краткосрочная зацикленность США на войне является проблемой для их усилий по оказанию помощи Украине. Такая фиксация способствует кажущемуся ненасытному аппетиту американских лидеров общественного мнения к мгновенному удовлетворению в форме побед на поле боя. В отсутствие непрерывной череды побед американцы начинают терять терпение [и интерес к Украине]», — говорится в материале

Аналитики посоветовали Вашингтону «трезво взглянуть на собственную историю» и тщательно готовиться к тем конфликтам, которых не получится избежать, и по возможности не создавать новых, а также вести разгорающиеся конфликты по дипломатическому пути.

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«Противники США <...> делают ставку на стратегическое нетерпение Вашингтона. Они предполагают, что, если они продержатся достаточно долго, стремление американцев к короткой войне со временем саботирует их самих. Если целью США является победа, единственное, что может быть хуже, чем вести затяжную войну, — это думать, что ее можно избежать», — говорится в выводе публикации.

Ранее стало известно, что американское руководство получило за последние несколько месяцев более 180 жалоб, касающихся нецелевого использования помощи США Украине. Ведомства начали разбирательства по обращениям, но «значимых растрат, мошенничества или злоупотреблений» не выявили.

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Виктория Кондратьева
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