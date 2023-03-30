Россия выразила готовность сотрудничать с Венгрией по нацменьшинствам на Украине

Посол заявил, что Россия готова сотрудничать с Венгрией по нацменьшинствам на Украине

Россия выразила готовность сотрудничать с Венгрией по вопросу защиты прав нацменьшинств на Украине. Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в беседе с РИА Новости.

«Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в интересах прекращения преступной политики Киева в отношении всех без исключения проживающих на Украине национальных меньшинств», — заявил Станиславов. Он напомнил, что помимо русскоязычного сообщества на территории Украины проживают венгры, поляки, русины, румыны и «много других национальностей».

При этом посол отметил, что в настоящее время страны не могут объединить усилия по этому вопросу на международных площадках, чтобы защитить права «и русских, и венгров, и всех других национальностей на Украине».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признали неприемлемость ущемления венгров на Украине в контексте нового закона, предписывающего вести образование только на украинском языке