В Башкирии ко Дню геолога открыли выставку «Причудливый мир камня»

Выставку «Причудливый мир камня» открыли в Башкортостане в преддверии Дня геолога

В преддверии Дня геолога в Национальном музее Республики Башкортостан 30 марта открылась выставка «Причудливый мир камня». Как уточняет «Башинформ», в экспозиции выставки представлены экспонаты из частных коллекций и фондов Национального музея республики.

В пресс-службе музея отметили, что Башкирия является частью Южного Урала с богатыми недрами, которая стала местом плодотворной работы целого ряда известных геологов-наставников.

«На выставке можно ознакомиться с разнообразием минералов Южного Урала, с полевым оборудованием и оснащением геологов, а также узнать роль геологов в развитии науки геологии на территории Республики Башкортостан и об их вкладе в жизнь общества», — добавили представители музея.

Ранее в Башкортостане открылась выставка дореволюционных фотографий.