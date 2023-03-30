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19:01, 30 марта 2023Моя страна

В Башкирии ко Дню геолога открыли выставку «Причудливый мир камня»

Выставку «Причудливый мир камня» открыли в Башкортостане в преддверии Дня геолога

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В преддверии Дня геолога в Национальном музее Республики Башкортостан 30 марта открылась выставка «Причудливый мир камня». Как уточняет «Башинформ», в экспозиции выставки представлены экспонаты из частных коллекций и фондов Национального музея республики.

В пресс-службе музея отметили, что Башкирия является частью Южного Урала с богатыми недрами, которая стала местом плодотворной работы целого ряда известных геологов-наставников.

«На выставке можно ознакомиться с разнообразием минералов Южного Урала, с полевым оборудованием и оснащением геологов, а также узнать роль геологов в развитии науки геологии на территории Республики Башкортостан и об их вкладе в жизнь общества», — добавили представители музея.

Ранее в Башкортостане открылась выставка дореволюционных фотографий.

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Варвара Кошечкина
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