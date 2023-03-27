Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:16, 27 марта 2023Моя страна

В Башкортостане открылась выставка дореволюционных фотографий

В Башкирии открыли выставку «Уфа в дореволюционной фотографии»

Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии открылась выставка «Уфа в дореволюционной фотографии». На представленных кадрах столица республики запечатлена в том виде, в каком она была в последней четверти XIX века. Как уточняет «Башинформ», в роли организаторов выставки выступили Куйбышевская железная дорога и Национальный музей Республики Башкортостан.

Посетители выставки, открывшейся на железнодорожном вокзале Уфы, смогут увидеть, как преобразило город появление железной дороги и моста через реку Белая.

На выставленных на всеобщее обозрение снимках можно также увидеть оригинальные фотографии Уфы, которые нашли в коллекции альбомов Эрмитажа, снимки Жан-Жака Элезю Реклю, сделанные для многотомного издания «Земля и люди», а также работы Сергея Прокудина – Горского и фотографа-любителя Аполлинария Зираха, считающегося первым фотолетописцем в истории губернской столицы.

Отмечается, что посетить выставку можно до 20 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Башкирском государственном театре оперы и балета в начале марта провели Бал маленьких принцесс для девочек с ограниченными возможностями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России
Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл особенность его съемок
Юристка Mercury оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако
В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО
Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты
Кристина Асмус показала фигуру в купальнике
В Европе выросли цены на газ
Фильм «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России
Поставлена под сомнение терапия антибиотиками при госпитализации с ОРВИ
Захарова выступила против западного миропорядка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.