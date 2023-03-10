Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:47, 10 марта 2023Моя страна

В Уфе прошел Бал маленьких принцесс для девочек с ограниченными возможностями

В Башкирском государственном театре оперы и балета 10 марта провели Бал маленьких принцесс

Фото: Unsplash

В Башкирском государственном театре оперы и балета 10 марта провели Бал маленьких принцесс для девочек с ограниченными возможностями. Как уточняет «Башинформ», торжественное событие прошло под патронатом супруги Главы Башкортостана, председателя попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.

«Сегодня это особенное место, где все привычное становится необыкновенным, где вы сегодня можете загадать свои самые смелые желания и они обязательно сбудутся, улыбайтесь каждый день и будьте счастливы», — отметила Хабирова, обращаясь к девочкам и их матерям.

Посетившие бал девочки в возрасте от шести до 12 лет смогли поучаствовать в мастер-классах, ознакомиться с творческой выставкой, а также посетить встретиться с известными людьми. Специально для гостей организаторы разместили в фойе театра специальные фотозоны, фотобудки и студии визажа.

Ранее сообщалось, что в столице Башкортостана 16 марта пройдет музыкальный фестиваль духового искусства «Дни духовой музыки».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России допустило причастность США к вспышке Эболы в Африке
Россиянин пострадал при обстреле ВСУ приграничного села
В Pfizer признали факт исследований «направленной эволюции» ради прибыли
ФСБ задержала беженца с Украины за призывы к терроризму
Эрдоган проведет предвыборную кампанию без музыки
В Минобороны рассказали о работе США над патогенами в Средней Азии и Закавказье
ЦБ оценил выдачу ипотеки
«Яндекс» перевел сотрудников на гибридный режим работы
Минобороны раскрыло имена украинских участников биологических программ США
Российское посольство в Турции прокомментировало остановку транзита товаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.