В Уфе прошел Бал маленьких принцесс для девочек с ограниченными возможностями

В Башкирском государственном театре оперы и балета 10 марта провели Бал маленьких принцесс

В Башкирском государственном театре оперы и балета 10 марта провели Бал маленьких принцесс для девочек с ограниченными возможностями. Как уточняет «Башинформ», торжественное событие прошло под патронатом супруги Главы Башкортостана, председателя попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.

«Сегодня это особенное место, где все привычное становится необыкновенным, где вы сегодня можете загадать свои самые смелые желания и они обязательно сбудутся, улыбайтесь каждый день и будьте счастливы», — отметила Хабирова, обращаясь к девочкам и их матерям.

Посетившие бал девочки в возрасте от шести до 12 лет смогли поучаствовать в мастер-классах, ознакомиться с творческой выставкой, а также посетить встретиться с известными людьми. Специально для гостей организаторы разместили в фойе театра специальные фотозоны, фотобудки и студии визажа.

Ранее сообщалось, что в столице Башкортостана 16 марта пройдет музыкальный фестиваль духового искусства «Дни духовой музыки».