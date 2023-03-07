В Уфе пройдет фестиваль духового искусства

Музыкальный фестиваль духового искусства «Дни духовой музыки» пройдет в Уфе 16 марта

Национальный симфонический оркестр (НСО) Республики Башкортостан выступит 16 марта перед жителями и гостями Уфы в рамках фестиваля «Дни духовой музыки». Об этом сообщает «Башинформ».

Вместе с оркестром под управлением главного дирижера и заслуженного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова на музыкальном фестивале духового искусства выступят артист Государственной академической симфонической капеллы под управлением Валерия Полянского Федор Шагов и солист Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова Кирилл Солдатов.

По сообщениям пресс-секретаря НСО РБ Лары Шипановой, гости фестиваля смогут услышать шедевры мировой классики. Так, оркестр исполнит симфоническую сюиту «Царица Савская» О. Респиги и сюиту «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина. В программу также вошли Andante cantabile в переложении для тубы с оркестром П. Чайковского, концерт для тубы А. Арутюняна и концерт для валторны с оркестром в переложении для флюгельгорна Р. Глиэра. Концерт пройдет в государственном концертном зале «Башкортостан».

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 мая будет проходить XI международный фестиваль «Амурские волны». В приуроченном ко дню рождения краевой столицы мероприятии примут участие оркестры из регионов Дальнего Востока, Сибири и юга страны.

