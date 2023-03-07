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10:15, 7 марта 2023Моя страна

В Хабаровске пройдет международный фестиваль

Международный фестиваль «Амурские волны» будет проходить в Хабаровске 22-28 мая

Фото: «Амурские волны»

В Хабаровске с 22 по 28 мая будет проходить XI международный фестиваль «Амурские волны». Как уточняет пресс-служба правительства Хабаровского края, в приуроченном ко дню рождения краевой столицы мероприятии примут участие оркестры из регионов Дальнего Востока, Сибири и юга страны.

Программа фестиваля включает сольные и плац-концерты, а также дефиле. Радовать жителей и гостей города своим творчеством будут более 650 музыкантов.

В частности, в фестивале примут участие военный оркестр объединенного стратегического командования Южного военного округа, центральный военный оркестр Министерства обороны России, оркестр суворовцев московского военно-музыкального училища имени Халилова, военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке РФ, а также военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Кроме того, ожидаются гости из Читы, Якутии, Улан-Удэ, Тюмени и Уссурийска.

«Завершится фестиваль театрализованным марш-парадом по центральной улице и большим выступлением на Комсомольской площади», — отметили в правительстве региона.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, глава Минкульта региона Юрий Ермошкин назвал фестиваль «Амурские волны» уникальным событием для Дальнего Востока. По его словам, в фестивале стремятся принять участие коллективы не только из России, но и других стран. Число зрителей также растет год от года. Так, в 2022 году благодаря онлайн-эфирам фестиваль посмотрели 128 тысяч человек. В этом году организаторы также планируют проводить трансляции: следить за фестивалем можно будет со страницы сообщества «Амурских волн» ВКонтакте и на сайте PRO.Культура.РФ.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске стартовал фестиваль кинодебютов «Дух огня».

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Варвара Кошечкина
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