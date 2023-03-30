Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к возможной масштабной войне

Foreign Affairs: Си Цзиньпин заявил, что готовит народ и армию Китая к возможной войне

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и китайский народ должны быть в состоянии полной готовности к возможной масштабной войне. Об этом на ежегодном заседании парламента заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает журнал Foreign Affairs.

Обозреватели журнала обратили внимание на содержание четырех речей председателя в ходе заседаний, на которых он заявил, что «готовит Китай к войне», также призвав генералов НОАК «не бояться воевать и принимать трудные решения».

«Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения. В новую эпоху НОАК настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий», — говорится в эссе Си Цзиньпина, которое было опубликовано перед мартовскими заседаниями парламента КНР.

Сообщается, что по указу Си по всему Китаю с декабря 2022 года в интересах НОАК открываются новые военные комиссариаты и пункты сбора, чтобы Пекин мог в кратчайшие сроки «задействовать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых частей в случае войны».

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что НОАК готова сотрудничать с Вооруженными силами (ВС) России ради укрепления мира и безопасности. Он добавил, что китайская и российская армии планируют усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.