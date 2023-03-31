США обязали свои компании просить разрешения на продажу активов в России

США обязали компании получать разрешения на уплату «налога на выход» из российских активов

Минфин США обязал компании и физлиц получать специальное разрешение перед уплатой так называемого налога на выход из российских активов, недавно введенного Москвой. Соответствующее заявление сделало американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Там напомнили, что санкции США запрещают любые операции с участием российских организаций: Центробанка, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина. Ограничения исключают «любую передачу активов этим организациям или любые операции с иностранной валютой для таких организаций или от их имени», в том числе прямые и непрямые трансакции.

«Налог на выход» из российских активов, взимаемый правительством России, предполагает платеж в пользу этих организаций, отмечает OFAC. Поэтому всем гражданам и компаниям США, продающим активы в РФ, придется получать лицензию OFAC до уплаты такого налога.

Для получения разрешения в ведомство следует предоставить данные о сумме платежа, а также о сумме налогов, которые были бы выплачены российскому государству, если бы компания или физлицо продолжило работу в России без продажи активов. Кроме того, OFAC требует информацию о том, как неуплата налога может повлиять на сотрудников уходящей компании и что означает ее уход для российской экономики.

В декабре 2022 года российская подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций определила условия выдачи разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Тогда она обязала уходящие из России фирмы продавать свои активы с дисконтом не менее 50 процентов от их рыночной стоимости, а также соглашаться на рассрочку платежа за активы на 1-2 года или перечисление в федеральный бюджет не менее 10 процентов от суммы сделки.

В конце марта условия были скорректированы — теперь такие компании обязаны платить в федеральный бюджет РФ не менее 10 процентов от половины рыночной стоимости местных активов, то есть 5 процентов от их полной стоимости. Если они продаются со скидкой более 90 процентов, размер взноса в бюджет будет больше — 10 процентов от полной рыночной стоимости активов.