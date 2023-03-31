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18:02, 31 марта 2023Россия

Российский губернатор рассказал о похоронах вагнеровца на Аллее славы

Глава Севастополя Развожаев рассказал о похоронах вагнеровца на городской Аллее славы

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в Telegram о похоронах вагнеровца на городской Аллее славы.

По сообщению Развожаева, родившегося в Севастополе бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Тюнина похоронили на кладбище «Кальфа». Чиновник отметил, что боец ЧВК был убит в бою при штурме Артемовска (украинское название — Бахмут) и за другие военные заслуги при жизни был награжден крестом Донецкой народной республики (ДНР), медалью «За отвагу» и медалью ЧВК «Вагнер».

«Будем помнить нашего героя!» — написал Развожаев в блоге.

На городском кладбище «Кальфа», расположенном на пятом километре Балаклавского шоссе, среди прочих захоронены Герои Советского Союза, Герои Труда, а также жители города, убитые немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны.

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Бои за Артемовск в ДНР ведутся с августа 2022 года. По словам военного аналитика, бывшего разведчика Анатолия Матвийчука, доминирование в этом городе позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда, возможно, пройти дальше — на Славянск.

Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за отказа властей другого российского города в захоронении с воинскими почестями бойцов компании.

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Марк Леонов
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