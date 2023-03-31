Дженнифер Энистон сообщила о негативной реакции молодежи на сериал «Друзья»

Актриса Энистон сообщила о негативной реакции современной молодежи на сериал «Друзья»

Американская актриса Дженнифер Энистон сообщила о негативной реакции современной молодежи на сериал «Друзья», в она котором сыграла одну из главных ролей. Ее слова приводит Variety.

Актриса подчеркнула, что в настоящее время авторам комедий приходится быть осторожнее, чем раньше. По ее мнению, это трудно, так как «красота комедии» заключается в высмеивании самих себя и жизни. «Раньше можно было пошутить о фанатике, посмеяться, показать, какими нелепыми бывают люди. А теперь так нельзя», — сказала она.

Энистон также подчеркнула, что сегодня выросло целое поколение молодых людей, которые считают сериал «Друзья» оскорбительным из-за якобы сексистских и гомофобных шуток. По ее словам, в то время люди «не были так чувствительны, как сейчас».

«Всем нужен смех, всем нужен юмор. Нельзя воспринимать себя так серьезно, особенно в США. Людей чересчур разделило», — сказала Энистон.

Ранее Энистон рассказала, что мечтает сыграть в сериале «Белый лотос» с голливудской актрисой Дженнифер Кулидж. «Это одно из моих любимых шоу. Это то, за чем я очень внимательно следила», — рассказала актриса, признаваясь Кулидж в любви.