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17:29, 29 марта 2023Культура

Дженнифер Энистон рассказала о мечте сыграть в «Белом лотосе»

Дженнифер Энистон рассказала о мечте сыграть в «Белом лотосе» с Дженнифер Кулидж
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала ENews, что мечтает сыграть в сериале «Белый лотос» с голливудской актрисой Дженнифер Кулидж.

«Это одно из моих любимых шоу. Это то, за чем я очень внимательно следила», — рассказала актриса, признаваясь Кулидж в любви. Энистон также отметила, что хотела бы исполнить роль сестры персонажа Кулидж, посетовав, что режиссер Майк Уайт пока не предложил ей этого.

Ранее Энистон рассказала о многолетних попытках забеременеть. Она призналась, что период между 30 и 40 годами был для нее сложным.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, а премьера второго состоялась 30 октября 2022. Шоу получило 10 премий «Эмми», две награды «Золотой глобус», две награды премии Гильдии киноактеров, премию Гильдии продюсеров и сценаристов, а также две номинации на премию Гильдии режиссеров Америки.

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Варвара Кошечкина
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