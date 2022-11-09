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19:59, 9 ноября 2022Культура

Дженнифер Энистон рассказала о попытках забеременеть

Актриса Дженнифер Энистон рассказала о многолетних попытках забеременеть

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала в интервью Allure о многолетних попытках забеременеть.

Она призналась, что период между 30 и 40 годами был для нее сложным. «Это было действительно тяжело. Я проходила через ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Но я просто не думала об этом. Вот, где я сегодня. Корабль уплыл», — сказала артистка.

Она подчеркнула, что не сожалеет об отсутствии ребенка и проблемах, через которые ей пришлось пройти — по словам Энистон, именно они сделали ее той, кем она является. Также актриса добавила, что испытывает облегчение, потому что может больше не думать о беременности.

«Не дай бог, чтобы женщина добилась успеха и при этом не родила ребенка. И причина, по которой мой муж [актер Брэд Питт] ушел от меня, почему мы расстались и расторгли наш брак, — не в том, что я не родила ему ребенка. Это была абсолютная ложь. На данный момент мне нечего скрывать», — сказала Энистон.

Ранее в ноябре стало известно, что Энистон намерена подать в суд на Питта. Дело связано с продюсерской компанией Plan B, которую пара основала в 2001 году. После развода с Дженнифер в 2005-м Брэд стал ее единоличным владельцем. Отмечается, что сейчас Питт решил продать компанию. Энистон, в свою очередь, заявила о своих правах на эти деньги и предъявила иск на сумму в 100 миллионов долларов.

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Марина Погосян
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