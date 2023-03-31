Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об укрепрайонах ВСУ на окраинах Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ использовали южные окраины Артемовска как укрепрайоны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали подступы к южным окраинам Артемовска (украинское название — Бахмут) как укрепрайоны на высотах. Об этом рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает РИА Новости.

Он сообщил, что ВСУ имели преимущества в высотах и укреплениях. «Но мы нашли лазейку и выбили их отсюда», — отметил военнослужащий. По его словам, украинские военные с одного из укреплений, с которого просматривалась местность, наблюдали за ЧВК «Вагнер» и обстреливали из артиллерии. Однако российские бойцы забрали эти позиции.

«Минут за 25 забрали, быстренько сюда заскочили, зачистили — и все», — сказал вагнеровец о другом укреплении ВСУ. Как он утверждает, ряд украинских позиций, несмотря на преимущество в высоте, военные ЧВК смогли зачистить за достаточно короткий промежуток.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что на сегодняшний день российские силы контролируют по меньшей мере 70 процентов территории Артемовска. Полный переход города под контроль военных России «не растянется надолго», предположил он.