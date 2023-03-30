В ДНР оценили сроки взятия Артемовска под контроль

Пушилин: российские силы контролируют 70% Артемовска, взятие города не растянется надолго

На сегодняшний день российские силы контролируют по меньшей мере 70 процентов территории Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские подразделения продолжают брать территорию города под свой контроль, а подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» работают сразу с нескольких направлений. «Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы. Приказа сдавать город со стороны украинского режима не поступает. Соответственно, продолжает увеличиваться количество погибших со стороны украинского режима», — отметил он

Пушилин предположил, что полный переход населенного пункта под контроль российских сил «не растянется надолго». Точной даты врио главы ДНР при этом не назвал.