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08:37, 30 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске украинских ДРГ под Артемовск

Марочко заявил, что Киев перебросил диверсионно-разведывательные группы под Артемовск

Фото: Reuters

Киев перебросил диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) под Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На донецком направлении в районе Артемовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника», — сказал он.

Марочко уточнил, что, судя по отличительным признакам, диверсионные группы относятся к подразделениям специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он утверждает, ДРГ занимаются отдельными задачами вышестоящего штаба. Кроме того, их используют в качестве групп быстрого реагирования, добавил Марочко.

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Кристина Есикова
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