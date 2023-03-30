Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 30 марта 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об активном наступлении бойцов РФ в Артемовске

«Русская весна»: бойцы РФ перешли в активное наступление в центре и на севере Артемовска

Фото: 93rd Mechanized Brigade "Kholodny Yar" / Reuters

Российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в ряде районов Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что бойцы активизировали атаки в центре и на севере города с наступлением темноты. В частности, штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ночью перешли в активное наступление на ряде участков фронта в городе.

В центре бои идут вдоль улиц Независимости, Василия Першина, Благовещенская и Бахмутская, на севере — вдоль улиц Александры Колпаковой, Александра Сибирцева и Героев Труда, отмечают «Военкоры РВ».

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск. Все транспортные артерии, ведущие в город, взяли под контроль Вооруженные силы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске украинских ДРГ под Артемовск
Президент Аргентины призвал к переговорам Москвы и Киева
Работающие в порно мужчины назвали худшие стороны своей профессии
Мощный пожар после взрыва на российском газопроводе сняли на видео
Туристов предупредили о заполонивших пляж акулах в Таиланде
В Петербурге ушедшего из дома школьника нашли мертвым в полынье залива
Военкоры сообщили об активном наступлении бойцов РФ в Артемовске
Россиянина арестовали за совершенное 20 лет назад убийство 65-летней пенсионерки
Россиянам стало сложнее выходить из долговой ямы
Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на луганском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.