Военкоры сообщили об активном наступлении бойцов РФ в Артемовске

«Русская весна»: бойцы РФ перешли в активное наступление в центре и на севере Артемовска

Российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в ряде районов Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что бойцы активизировали атаки в центре и на севере города с наступлением темноты. В частности, штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ночью перешли в активное наступление на ряде участков фронта в городе.

В центре бои идут вдоль улиц Независимости, Василия Першина, Благовещенская и Бахмутская, на севере — вдоль улиц Александры Колпаковой, Александра Сибирцева и Героев Труда, отмечают «Военкоры РВ».

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск. Все транспортные артерии, ведущие в город, взяли под контроль Вооруженные силы России.