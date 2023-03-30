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06:56, 30 марта 2023Бывший СССР

Генштаб ВСУ признал успехи российской армии в Артемовске

Генштаб ВСУ заявил о частичном успехе российской армии в Артемовске в ДНР

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал усиление позиций российской армии в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на странице украинского командования в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В вечерней сводке сообщается, что российские подразделения продолжают штурмовые действия в Бахмуте (украинское название Артемовска) и имеют частичный успех.

Битва за Артемовск

29 марта основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что битва за Артемовск уничтожает ВСУ с входящими в них иностранными подразделениями. Он подчеркнул, что план сражения за город был подготовлен еще прошлым летом, после взятия под контроль Попасной. «И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — добавил Пригожин.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что поражение ВСУ в Артемовске «окажется скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим», и будет грозить Украине компромиссом с Россией. После неудачи украинских сил Киев столкнется как с международным, так и с внутренним давлением, отметил он. Кроме того, добавил президент, сейчас любое поражение ВСУ может подорвать боевой дух военных.

Потери ВСУ

Сражение за город продолжается уже более семи месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в Донецкой народной республике заявляли о контроле над половиной города.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко выяснил, что морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр оказались переполнены из-за больших потерь. Из-за нехватки мест в моргах и плюсовых температур местные медицинские учреждения отказываются принимать тела украинских военных и направляют «бригады 200» в более крупные населенные пункты.

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По информации The Sunday Times, в ходе боев за Артемовск украинские войска теряют порядка 100-200 бойцов ежедневно. Журналисты также предположили, что потери ВСУ на артемовском направлении способны вынудить Киев принять решение оставить оборону города.

Однако с еще большими потерями Киев столкнется в случае скорой попытки контрнаступления, предупредил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он указал, что без дальнобойных орудий, которые Запад должен предоставить Киеву, на Украине будут проливаться «моря крови».

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Марина Совина
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