Зарезавший подругу россиянин страдал галлюцинациями из-за наркотиков

СКР: обвиняемый в убийстве подруги в Москве страдал галлюцинациями из-за наркотиков

26-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своей подруги в Москве, заявил следователям, что страдал паническими атаками и галлюцинациями, возникшими после отказа от употребления наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

На допросе он пояснил, что на протяжении четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, но незадолго до убийства перестал. После этого у него начались проблемы со здоровьем.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По данным следствия, вечером 28 марта в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Между ним и подругой вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант дела стал ее душить, избил, а затем нанес несколько ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Мужчину отправят на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.

29 марта сообщалось, что его задержали в 100 километрах от Москвы, когда он ехал на рейсовом автобусе в Волгоградскую область, по подозрению в убийстве 24-летней Анны Лихачевой. Его зовут Вадим Мачулин. Они вместе снимали жилье в столице. Лихачева переехала в Москву несколько месяцев назад, изучала языки и подрабатывала репетитором.