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03:55, 31 марта 2023Экономика

Финансист перечислила неочевидные причины отказа в выдаче кредита

Финансист Бондаренко: банки могут отказать в выдаче кредита на погашение долгов и лечение

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Финансист Татьяна Бондаренко перечислила неочевидные причины отказа со стороны банка клиенту в выдаче нового кредита. По ее словам, финансовые организации обычно неохотно дают средства на погашение старых долгов и лечение, пишет агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнула, что писать в графе «цель кредита» что-то необдуманное не стоит, так как ответ может повлиять на окончательное решение по выдаче. В противном случае банки могут отказать.

По словам Бондаренко, кредитная организация не захочет выдавать кредит для погашения предыдущего долга, поскольку данная схема напоминает финансовую пирамиду. При этом, если заемщик берет кредит себе на лечение, то это практически стопроцентный отказ. Как объяснила эксперт, совсем не факт, что потом человек сможет восстановить трудоспособность в достаточной степени, чтобы погасить накопившиеся долги.

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Также заемщику могут отказать в выдаче денег, если он уже имеет проблемы с кредитной историей. Ведь это первый показатель финансовой чистоплотности, отметила Бондаренко. Наличие высокой кредитной нагрузки также может повлечь за собой отказ.

Эксперт посоветовала четко указывать цель использования денег, чтобы кредитная заявка имела большие шансы на одобрение. Это позволит банкам понимать будущие источники погашения долга. Для физических лиц — получение образования, ремонт жилья. Для юридических лиц — проект расширения, покупка нового оборудования.

30 марта «Известия» написали, что в 2022 году россиянам стало требоваться в среднем два года и три месяца на погашение просроченного банковского кредита. Показатель стал рекордным за пять лет — еще в 2021-м срок выхода из долговой ямы был на пять месяцев меньше.

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Марина Совина
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