Россиянам стало сложнее выходить из долговой ямы

НАПКА: россиянам стало требоваться в среднем более двух лет на выход из долговой ямы

В 2022 году россиянам стало требоваться в среднем два года и три месяца на погашение просроченного банковского кредита, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Показатель стал рекордным за пять лет — еще в 2021-м срок выхода из долговой ямы был на пять месяцев меньше.

Рост наблюдается и в сегменте микрофинансовых организаций (МФО): срок погашения увеличился на месяц, превысив полтора года. При этом коллекторы резко сократили средний размер платежа. В МФО от заемщиков впервые с 2018-го требовали меньше 1,5 тысячи рублей, а в банковском сегменте — меньше 4 тысяч. В НАПКА гибкий подход коллекторов объясняют сложной финансовой ситуацией населения России.

Ухудшение финансового положения россиян подтверждает и гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев. По данным колл-центра компании, заемщики стали на четверть чаще жаловаться на сложности с выплатами по сравнению с 2021 годом. Кроме того, утроилось число запросов реструктуризации кредитов. Как отмечает эксперт, коллекторам приходилось идти навстречу и чаще соглашаться на рассрочку по долгам и частичное списание.

Снижение среднего размера платежа по кредитам связано и с началом действия закона о защите минимального дохода должников, а также введением моратория на банкротства и кредитных каникул, поясняет заместитель генерального директора АБК Евгения Уткина. Оказали влияние на эту динамику и опасения заемщиков за свою экономическую и финансовую стабильность, добавила она.

В марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило объем потенциально проблемных кредитов в российских банках в 700 миллиардов рублей. Речь идет о сумме неучтенных долгов заемщиков, которые находятся в сложном финансовом положении и, вероятно, не смогут погасить задолженность.