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10:43, 23 марта 2023Экономика

Названа сумма потенциально проблемных долгов в банках

«Эксперт РА»: потенциально проблемные кредиты в банках оценены в 700 млрд рублей

Фото: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock / Fotodom

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило объем потенциально проблемных кредитов в российских банках, которые не публикуются в отчетности по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета), в 700 милиардов рублей. Речь идет о сумме неучтенных долгов заемщиков, которые находятся в сложном финансовом положении и, вероятно, не смогут погасить задолженность. Результаты исследования компании есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аналитики подчеркнули, что оценки ситуации с реальными проблемами банковских заемщиков по РСБУ и МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) расходятся. Это связано с решением Центробанка разрешить банкам временно не создавать резервы по кредитам, которые стали проблемными из-за санкций, однако послабления не должны применяться при учете по международным стандартам. В самом агентстве считают, что отчетность МСФО более объективно отражает ситуацию с должниками.

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В организации отметили, что более 80 процентов от 700 миллиардов рублей неучтенных долгов приходится на корпоративные кредиты. При этом названная сумма может увеличиться, а проблемы — распространиться на другие группы заемщиков в случае введения новых западных санкций. Согласно базовому сценарию, в 2023 году доля «плохих» кредитов, выданных крупным компаниям, вырастет на один процентный пункт, до 6,5 процента. В сегменте малого и среднего бизнеса показатель может составить 6 процентов.

ЦБ ввел послабления для банков в феврале прошлого года на фоне многочисленных западных санкций. Среди них было разрешение не создавать дополнительные резервы по проблемным кредитам — если сложности у заемщиков возникли из-за санкций, а также разрешение учитывать досанкционные котировки ценных бумаг и курсы валют в активах и пассивах кредитных организаций. В конце сентября льготы для кредитных организаций решили продлить до конца 2023 года.

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Мария Грушко
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