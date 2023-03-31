Под окнами российской многоэтажки нашли мертвой 17-летнюю студентку

В Башкирии под окнами многоэтажки нашли мертвой 17-летнюю студентку

В Башкирии под окнами жилой многоэтажки нашли мертвой 17-летнюю студентку. Об этом в пятницу, 31 марта, со ссылкой на собственный источник сообщает ufa1.ru.

Труп обнаружили в Мелеузе. Погибшей оказалась учащаяся первого курса многопрофильного колледжа. По словам очевидцев, она упала с восьмого этажа.

«Мама и папа у девочки есть, но что-то у них не ладилось последнее время», — рассказал собеседник издания.

Ранее в марте в другом российском городе — Липецке — под окнами многоэтажного жилого дома в Октябрьском округе нашли тело 13-летней школьницы. Она выпала из окна и погибла.

