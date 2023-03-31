Боррель не признал Китай в качестве посредника на Украине

Боррель: КНР не может быть посредником в урегулировании украинского конфликта

Китай не может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на мероприятии «Wake Up, Spain!», организованном El Español.

Боррель считает, что «все войны заканчиваются переговорами». Он отметил, что Китай не может быть посредником, но должен способствовать улучшению ситуации, «используя свое большое влияние на Москву».

Политик добавил, что украинский конфликт стал «геополитическим пробуждением для ЕС».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз при необходимости может нарушать собственные табу в контексте конфликта на Украине. Он отметил, что такие действия могут быть предприняты, если «этим будет продиктована сложившаяся ситуация, как это было с началом поставок летальных вооружений на Украину»