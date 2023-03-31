Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 31 марта 2023Мир

Боррель не признал Китай в качестве посредника на Украине

Боррель: КНР не может быть посредником в урегулировании украинского конфликта

Фото: Johanna Geron / Reuters

Китай не может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на мероприятии «Wake Up, Spain!», организованном El Español.

Боррель считает, что «все войны заканчиваются переговорами». Он отметил, что Китай не может быть посредником, но должен способствовать улучшению ситуации, «используя свое большое влияние на Москву».

Политик добавил, что украинский конфликт стал «геополитическим пробуждением для ЕС».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз при необходимости может нарушать собственные табу в контексте конфликта на Украине. Он отметил, что такие действия могут быть предприняты, если «этим будет продиктована сложившаяся ситуация, как это было с началом поставок летальных вооружений на Украину»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Евросоюз введет исключения из санкций для гуманитарных целей
В России разработают компактный антидроновый «Гарпун»
Лукашенко назвал способ разрешения конфликта на Украине
Боррель не признал Китай в качестве посредника на Украине
Певец Влад Соколовский показал результат недельного голодания
Доставленный из Перу в Россию за хищение денег из банка мужчина попал на видео
Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать срывов при правильном питании
Моргенштерн поднял цены на концерты в два раза из-за статуса иноагента
Названо число застрявших и бедствующих в Таиланде россиян и украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.