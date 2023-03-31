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19:24, 31 марта 2023Путешествия

Британец в отпуске поссорился с другом из-за девушки и въехал в толпу пешеходов

Британский турист на Майорке поссорился с другом и въехал на машине в толпу пешеходов

Фото: Peter Nicholls / Reuters

На Майорке британский турист поссорился с другом из-за девушки и от злости въехал на машине в толпу пешеходов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что это произошло во время их общего отпуска на курорте Магалуф. 29-летний мужчина, только что поругавшийся с приятелем, сел в автомобиль и намеренно наехал на людей. Трое из них успели отпрыгнуть, но два человека — британец и полька — попали под колеса и получили травмы.

Один из пострадавших потерял сознание. Обоих доставили в больницу, однако вскоре отпустили, поскольку травмы оказались легкими. Полиция не исключает, что пострадавшие — те, с кем виновник аварии ругался за несколько минут до происшествия.

Водителя арестовали по подозрению в покушении на убийство. В ходе расследования выяснилось, что во время отдыха на Майорке он употреблял наркотики.

Ранее британский турист был пойман в международном аэропорту Клуж на севере Румынии при попытке покинуть страну — его подозревают в том, что он наехал на беременную женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. У женщины случился выкидыш.

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Зарина Дзагоева
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