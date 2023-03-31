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07:00, 31 марта 2023Из жизни

Могильщики обнаружили на кладбище похороненную заживо женщину

В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и обнаружили заживо похороненную женщину

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

На кладбище Cemiterio Municipal в муниципалитете Бразилии Висконди-ду-Риу-Бранку спасли похороненную заживо 36-летнюю женщину. Об этом сообщает The Mirror.

Замурованную в гробнице женщину нашли могильщики. Они услышали крики о помощи и, обнаружив пострадавшую, вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, освободили пострадавшую. Позже она была доставлена в местную больницу для лечения травм головы.

Женщина рассказала, что двое неизвестных мужчин в масках привели ее на кладбище, избили и загнали в гробницу. Затем они замуровали выход кирпичами и цементом.

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По версии военной полиции, пострадавшая занималась распространением наркотиков и стала жертвой преступников после того, как их потеряла. Сотрудники гражданской полиции назвали другой мотив преступления. По их версии, причиной нападения был конфликт из-за огнестрельного оружия.

Утверждается, что личности преступников уже установлены. Пока неизвестно, сколько времени женщина провела в гробнице.

Ранее сообщалось, что в Индии двое работников мельницы оказались заживо похоронены под огромным количеством риса. Они не сумели выбраться из-под завала и погибли на месте.

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Алиса Удовик
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