В Белом доме высказались об отношениях с Индией

Координатор политики Белого дома Кемпбелл: Индия не была и никогда не станет союзницей США

Координатор политики Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности, заявил, что Индия не была и никогда не станет союзницей США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эмиссара, это не исключает близкого партнерства Соединенных Штатов с Индией по многим направлениям и разделения общего «подхода ко многим вещам». Кемпбелл также отметил, что Индия является великой державой.

«Индия не является союзницей США и никогда ею не станет», — заверил координатор американской администрации.

Ранее помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии за покупку нефти из России. Его коллега, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, добавила, что для США очень важны отношения с Индией.