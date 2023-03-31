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19:10, 31 марта 2023Из жизни

Немецкий сыр довел Карла III до истерики

Metro: Карл III попробовал приготовить немецкий сыр и потерпел неудачу

Фото: Matthias Schrader / Pool / AP

Король Великобритании Карл III не смог сдержать смех во время попытки приготовления традиционного немецкого сыра на ферме Бродовин в Бранденбурге, Германия. Об этом сообщает Metro.

В ходе своего первого зарубежного визита в качестве монарха король вместе с владельцами фермы Людольфом и Катьей фон Мальтцан, а также президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, попробовал принять участие в процессе приготовления сыра.

Король, одетый в белый халат и пластиковые бахилы, заявил, что будет очень стараться, но сырная смесь разливалась слишком быстро. Он отчаянно пытался распределить ее по формам, истерически хихикая. «Мне нужны более длинные руки», — пошутил Карл III, потерпев неудачу.

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В ходе визита король должен был ознакомиться и с особенностями содержания телят в специальных иглу, но из-за сильного шторма пришлось остаться в помещении. Там ему преподнесли торт, выполненный в виде короны на фиолетовой подушке. Приготовление десерта заняло у шеф-повара Анти Ньюманн более 21 часа.

Карл попробовал кусочек торта и высоко оценил его вкус. «Он великолепен. Наверное, приготовление заняло несколько недель. Это действительно прекрасный торт», — сказал он.

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Алиса Дмитриева
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