Режим ЧС ввели в столице российского региона

Режим ЧС ввели в Чите из-за штормового ветра и горящей травы

Режим ЧС ввели в столице Забайкальского края Чите из-за штормового ветра и горящей травы. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

По данным городских властей, скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, что при горящей траве может представлять серьезную опасность распространения степного пожара. Как уточнили в администрации Читы, такое распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Андрей Гренишин.

Днем ранее режим ЧС ввели и в Биробиджанском районе Еврейской автономной области. Там также велика опасность распространения природного пожара. В российском регионе ситуацию назвали особо сложной.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что общая площадь лесных пожаров в стране в 2022 году оказалась в 2,8 раза меньше, чем в 2021-м.