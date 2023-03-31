Жалующаяся на вонь в новом доме женщина нашла тысячи окурков спустя год

Yahoo News: в Австралии женщина обнаружила тысячи спрятанных в душевой кабине окурков

Жительница города Голд-Кост, Австралия, Джулия Лэнг-Мэлоун, жалующаяся на неприятный запах в новом доме, нашла в душевой кабине тайник с тысячами окурков. Об этом сообщает Yahoo News.

В июле 2022 года женщина вместе с супругом и детьми переехала в дом, принадлежавший ее родственникам. Она сразу заметила, что предыдущие жильцы часто курили в помещении: голубой ковер, лежащий на лестнице, стал зеленым от никотина, стены, деревянная отделка в доме и унитаз пожелтели, а ковер в спальне был прожжен сигаретами. Помимо этого, Лэнг-Мэлоун постоянно чувствовала в доме неприятный запах.

Женщина обнаружила источник вони спустя почти год. Она заглянула внутрь полой алюминиевой конструкции, удерживающей стекло в душевой кабине, и увидела огромное количество спрятанных там окурков. Чтобы избавиться от них, супругу Лэнг-Мэлоун пришлось вскрыть металлический каркас. «Мы практически разрушили всю душевую кабину, чтобы добраться до сигарет. Это крайне досадно, но у нас не было выбора — это было невероятно отвратительно, и мы были в отчаянии», — рассказала женщина.

Лэнг-Мэлоун предполагает, что прошлые жильцы ленились выбрасывать окурки, поэтому использовали алюминиевую конструкцию в душе в качестве пепельницы. «Больше всего раздражает то, что балкон находится в двух шагах от ванной комнаты, а они бросали тысячи сигарет сюда», — призналась женщина.

Ранее сообщалось, что житель Австралии вернулся домой спустя несколько лет отсутствия и обнаружил в ванной комнате огромное осиное гнездо. Специалисту компании по борьбе с вредителями потребовалось три дня на уничтожение насекомых.

