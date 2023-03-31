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12:16, 31 марта 2023Ценности

Раскрыты простые способы избавить стиральную машину от плесени и запаха

Эксперт сайта Housetastic.co.uk Барриган: почистить стиральную машину поможет сода

Фото: Ute Grabowsky / Globallookpress.com

Эксперт сайта об обустройстве дома Housetastic.co.uk Каррен Барриган раскрыла простые способы избавить стиральную машину от плесени и неприятного запаха. Ее комментарий публикует Express.co.uk.

По словам специалистки, справиться с данной проблемой поможет следующий лайфхак. Так, необходимо добавить порошок в пустой барабан устройства и запустить режим стирки при температуре около 60 градусов Цельсия. «Постарайтесь установить максимально высокую температуру, чтобы уничтожить микробы и удалить любые отложения и известковый налет», — посоветовала Барриган.

Кроме того, можно засыпать в барабан ложку пищевой соды и налить уксус в отсек для моющего средства, который по окончании цикла стирки необходимо тщательно почистить — например, посредством зубной щетки. «Из-за того, что порошкоприемник всегда закрыт, в нем в течение длительного времени остается влажное моющее средство, что в конечном итоге может привести к плесени», — отметила эксперт.

Ранее блогерша Анна Ланье также раскрыла простой способ избавиться от накипи и неприятного запаха в стиральной машине. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой.

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Алина Гостева
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