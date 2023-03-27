Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:06, 27 марта 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ избавить стиральную машину от накипи и запаха

Блогерша Анна Ланье: избавить стиральную машину от накипи поможет лимон с зубной пастой

Кадр: @ANNALANIER2 / TikTok

Блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавить стиральную машину от накипи и неприятного запаха. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 477 тысяч подписчиков.

По словам юзерши, справиться с данными проблемами помогут два общедоступных средства. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой. Затем, согласно ее рекомендациям, необходимо поместить цитрус вместе с гигиеническим средством в стиральную машину и включить обычный или ускоренный режим. По окончании стирки понадобится протереть барабан сухой тканью.

«Вот и все. Стиральная машина будет пахнуть свежестью и искриться», — заключила инфлюэнсерша.

В январе блогерша с никнеймом @glorified также показала способ избавиться от неприятного запаха в стиральной машине. По словам юзерши, справиться с указанной проблемой помогут уксус и пищевая сода. Последнюю следует развести в четверти стакана воды и влить в отсек для моющего средства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители
«Кулинарную лавку братьев Караваевых» купила топливная компания
Командующий сухопутными войсками ВСУ побывал на артемовском направлении
В Петербурге плавучий ресторан начал тонуть и попал на видео
Блогерша раскрыла простой способ избавить стиральную машину от накипи и запаха
Россиянин сел на пожизненный срок за нарколабораторию с тремя тоннами наркотиков
Пара похудела на 145 килограммов ради ребенка
Молдавия начала военные учения совместно со странами НАТО
Назван покупатель активов обанкротившегося Silicon Valley Bank
Патрушев обвинил НАТО в обеспечении Киева разведданными с дронов и спутников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.