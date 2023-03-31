Мужчина позвонил бывшей 815 раз за двое суток и попал под суд

Житель США позвонил бывшей 815 раз за 48 часов и попал под суд

Житель американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд, подверг свою бывшую возлюбленную киберпреследованию и позвонил ей 815 раз за двое суток, в результате чего попал под суд. Об этом сообщает прокуратура США в Западной Вирджинии.

44-летний Дерик Уэйн Бауэрс преследовал и запугивал бывшую возлюбленную при помощи текстовых сообщений, телефонных звонков и посланий в соцсетях. В декабре 2022 года мужчина позвонил жертве из Западной Вирджинии 815 раз за 48 часов.

Кроме того, на протяжении нескольких месяцев американец отправлял женщине тысячи оскорбительных сообщений. Он унижал бывшую возлюбленную в соцсетях. Если Бауэрса признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что отвергнутый житель Сингапура, который стремился к романтическим отношениям с женщиной, подал иск в суд с требованием возместить ущерб за эмоциональную травму, после того как узнал, что она желает просто дружить с ним. Женщина считала мужчину просто другом, а он ее — самым близким человеком.

