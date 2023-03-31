Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:36, 31 марта 2023Из жизни

Мужчина позвонил бывшей 815 раз за двое суток и попал под суд

Житель США позвонил бывшей 815 раз за 48 часов и попал под суд

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Житель американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд, подверг свою бывшую возлюбленную киберпреследованию и позвонил ей 815 раз за двое суток, в результате чего попал под суд. Об этом сообщает прокуратура США в Западной Вирджинии.

44-летний Дерик Уэйн Бауэрс преследовал и запугивал бывшую возлюбленную при помощи текстовых сообщений, телефонных звонков и посланий в соцсетях. В декабре 2022 года мужчина позвонил жертве из Западной Вирджинии 815 раз за 48 часов.

Материалы по теме:
«За что-то незаконное в сети должно следовать наказание» Половина детей в мире страдает от насилия в сети. Почему их не получается защитить?
«За что-то незаконное в сети должно следовать наказание»Половина детей в мире страдает от насилия в сети. Почему их не получается защитить?
31 июля 2020
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Кроме того, на протяжении нескольких месяцев американец отправлял женщине тысячи оскорбительных сообщений. Он унижал бывшую возлюбленную в соцсетях. Если Бауэрса признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что отвергнутый житель Сингапура, который стремился к романтическим отношениям с женщиной, подал иск в суд с требованием возместить ущерб за эмоциональную травму, после того как узнал, что она желает просто дружить с ним. Женщина считала мужчину просто другом, а он ее — самым близким человеком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
В Турции муж убил ножом российскую жену во время ссоры
Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
Посол России заявил о подталкивании Западом властей Сербии к контактам с Киевом
Названы сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева»
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
Немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине
Китай рассказал о своем подходе к процессу ядерного разоружения
Во Франции заявили о нежелании простых граждан втягиваться в конфликт с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.