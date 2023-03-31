Мужчина притворился маленькой девочкой и похитил подгузники из детсада

WHAM: притворившийся маленькой девочкой американец похитил подгузники из детского сада

Мужчина проник в детский сад в американском городе Кларксон, штат Нью-Йорк, после закрытия и похитил подгузники и детскую смесь, оставив записки, в которых заявил о желании притвориться маленькой девочкой. Об этом сообщает WHAM.

Один из сотрудников детского сада Inspire! Learning and Childcare нашел 120 долларов (9,1 тысячи рублей) и записку, автор которой спрашивал, есть ли в детсаду подгузники для взрослых, и предложил персоналу «поддержать игру». Сотрудники учреждения сообщили о произошедшем в полицию и установили камеру видеонаблюдения.

В следующий понедельник в детском саду была найдена аналогичная записка и еще 200 долларов (15,3 тысячи рублей). В очередной раз получив уведомление о срабатывании охранной сигнализации, директриса приехала в детский сад и обнаружила, что кто-то рылся в контейнерах с подгузниками. В новой записке американец указал размеры брюк, обуви, бюстгальтеров и платьев. Написавший послание человек заявил, что любит играть роль маленькой девочки под именем «Малышка Даниэль».

Получив еще одно уведомление, директриса обнаружила на записи с камеры наблюдения мужчину, который играл с подгузниками. Затем он зашел в ванную комнату и снял штаны, после чего надел подгузник и штаны поверх него. Проделав все это, нарушитель выбежал из здания.

Позже руководительница учреждения обнаружила, что кто-то выпил половину бутылки детской смеси, использовал слюнявчик и украл три подгузника.

Полиция задержала 65-летнего Даниэля Силера из деревни Холли. Мужчина полностью признал вину и заявил, что пытается справиться с зависимостью. Ему предъявили обвинение в краже со взломом и мелком воровстве. После того, как полиция установила, что задержанный не представляет угрозы для детей или персонала учреждения, ему было выписано предписание о явке в суд.

Владелец детского сада Тони Д’Агостино рассказал, что Силер не был знаком с сотрудниками учреждения. Он подчеркнул, что полностью сотрудничает со следствием и принял меры для повышения безопасности. В частности, были установлены дополнительные дверные замки.

Ранее сообщалось, что в американском городе Новый Орлеан арестован мужчина, который нанимал сиделок и притворялся слабоумным, чтобы вынудить женщину поменять ему памперсы. Он объяснил это пережитой в детстве травмой.