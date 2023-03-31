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17:11, 31 марта 2023Путешествия

Генконсульство России в Дубае приостановит работу

Генконсульство России в Дубае приостанавливает работу в связи с переездом

Фото: МИД России

Генеральное консульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ приостанавливает работу с 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.

Отмечается, что прием граждан временно прекращается в связи с переездом генконсульства в новое здание. «За получением консульских услуг в данный период следует обращаться в консульский отдел посольства России в столице ОАЭ Абу-Даби», — говорится в сообщении.

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Более того, в диппредставительстве подчеркнули, что заявки, которые находятся в листе ожидания, остаются актуальными и будут обработаны автоматически в порядке очереди.

Ранее в марте россиянка побывала в гостинице в ОАЭ и описала поездку фразой «пустая трата денег». Туристка отметила, что отель совсем не пляжный, а городской, который просто расположен недалеко от моря: номера в гостинице маленькие, все без балконов, завтраки скудные.

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Фариза Бацазова
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