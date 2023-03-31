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08:52, 31 марта 2023Россия

Первые фуры с трассы «Дон» начали пропускать в сторону Москвы

В МЧС заявили, что первые фуры с трассы «Дон» начали пропускать в сторону Москвы

Кадр: МЧС России

Первые фуры начали пропускать в сторону Москвы на участке трассы «Дон» в Ростовской области, где было ограничено движение из-за снегопада. Об этом заявили в МЧС, передает РИА Новости в пятницу, 31 марта.

В ведомстве отметили, что на трассе организовали работу восьми стационарных пунктов обогрева и питания. Помимо этого спасатели осуществляют доставку продуктов снегоходами по семи маршрутам.

Предварительно, длина оставшейся пробки на трассе «Дон» составляет 30 километров. В МЧС подчеркнули, что был произведен демонтаж пяти барьерных ограждений. Сейчас начали работы по расчистке дорожного полотна и организации с помощью бульдозеров «карманов» для проезда машин, заверили в ведомстве.

Сейчас к работам на трассе М-4 «Дон» привлекли 105 единиц техники и 166 человек, в том числе 74 единицы специальной дорожной техники.

30 марта управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада.

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Анна Щербакова
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