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10:02, 31 марта 2023Экономика

Грузия резко нарастила экспорт автомобилей в Россию

«Ъ»: Грузия в разы нарастила экспорт автомобилей в Россию и страны ЕАЭС в начале 2023 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Грузия в начале 2023 года резко нарастила экспорт легковушек в Россию, а также страны ЕАЭС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики страны. Местные эксперты заявляют, что большинство ввозимых в Армению, Киргизию и Казахстан машин в итоге тоже оказываются в РФ.

В январе-феврале Грузия поставила в Россию 978 автомобилей на 13,5 миллиона долларов против 209 машин годом ранее. Казахстан импортировал по этому направлению 2,6 тысячи машин на 51,5 миллиона долларов против 935 штук в начале 2021-го, Армения — 2,8 тысячи авто почти на 50,2 миллиона против 365 машин, Киргизия — 1,3 тысячи на 43,2 миллиона против 423.

Грузия автомобили не производит, но активно импортирует. Данные правительственного агентства страны по статистике свидетельствуют, что в январе и феврале реэкспорт легковых автомобилей достиг рекорда за 10 лет — 13,5 тысячи штук на 236,8 миллиона долларов.

По словам аналитика независимого агентства Nation.ge Давида Авалишвили, в Россию из Грузию напрямую поступают машины низкой ценовой категории, на которые не распространяются санкции. В марте прошлого года ЕС запретил поставлять в РФ авто дороже 50 тысяч евро, а США полностью запретили экспорт.

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При этом дорогие подсанкционные авто попадают к россиянам через оформление в Армении, Киргизии и Казахстане — этим и объясняется бурный рост грузинского экспорта в эти страны, говорит источник газеты. Формально Грузия западных ограничений не нарушает, ведь машины отправляются в третьи страны. То, что по такой схеме авто поставляются в Россию, «Ъ» подтвердил грузинский дилер, занимающийся импортом и реэкспортом машин из ФРГ в страны Южного Кавказа.

При этом самым популярным направлением импорта автомобилей для россиян стал Китай. По данным «Автостата», в конце 2020 года китайские автомобили занимали лишь четыре процента на рынке. В 2021 году доля выросла до девяти процентов. Сейчас такие бренды занимают 36 процентов рынка новых машин. По прогнозам компании В1, в 2023 году каждый третий продаваемый в России автомобиль был китайским.

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Софья Ермакова
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