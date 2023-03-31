В Госдуме объяснили неизбежность госплана примером США

Депутат ГД Гутенев объяснил неизбежность возврата госплана в Россию примером США и Китая

Капиталистические общества тоже используют государственное планирование, причем в США аналог госплана в какой-то степени компилирован из опыта СССР. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель комитета Госдумы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Депутат объяснил, что государства неизбежно приходят к использованию госплана, чтобы не допустить «переразмеренность той или иной отрасли». Помимо США, Гутенев привел в пример Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, а также указал, что в первую очередь планирование нужно для рационального развития производственных и трудовых ресурсов.

Опрос Государственного университета управления (ГУУ) менеджеров средних и крупных промышленных предприятий показал, что почти 80 процентов из них выступают за возврат госплана в полном или урезанном виде во все отрасли экономики.

Чаще всего они указывают на важность горизонта планирования и выстроенной логистики вкупе с каналами сбыта продукции. Промышленники не имеют ничего против пятилеток, если те дадут четкое понимание, что именно делать в нынешних условиях.

Многие респонденты объяснили, что не понимают, как вкладываться в развитие новых направлений и модернизацию, если никто не может делать точные прогнозы хотя бы на несколько лет вперед. Например, если Москва вновь восстановит отношения с недружественными ныне странами, а импорт восстановится, то вложения в импортозамещение окажутся потерянными.

Впрочем, предупреждает председатель курского отделения «Деловой России» Олег Малахов, создание госплана советского типа с уничтожением малых и средних компаний ради монополий крупных игроков задушит конкуренцию и сделает только хуже. В СССР такая политика приводила к технологическому отставанию и дефициту во многих отраслях народного хозяйства.