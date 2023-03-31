Мужчина убил подковой попутчика во время спора из-за громкой музыки

The Sun: мужчина убил подковой попутчика в поезде из-за спора о громкой музыке

Житель британского города Слау, графство Беркшир, убил подковой попутчика в поезде в результате спора из-за слишком громкой музыки. Об этом сообщает The Sun.

42-летний Киркпатрик Вирго нанес смертельный удар по голове 24-летнему смотрителю поля для гольфа Томасу Паркеру после того, как их компании поспорили из-за громкости музыки из портативной колонки в поезде. Спор начался, когда 27-летний брат Паркера Крэйг попросил одного из друзей Вирго выключить музыку. Между двумя группами завязалась словесная перепалка, которую пресекли полицейские, находившиеся в поезде в свободное от работы время.

Вирго продолжил преследовать Паркеров, когда поезд прибыл на станцию Рединг. Позже Крэйг рассказал, что почувствовал себя плохо из-за выпитого в поезде молочного коктейля, и, как только они сошли с поезда, его начало тошнить. Вирго последовал за ними, вытащив металлическую подкову из своего рюкзака. Затем мужчина ударил Томаса по голове подковой. «Том посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я в порядке. А через несколько мгновений он уже лежал на полу передо мной. Все случилось очень быстро», — рассказал брат убитого.

Когда Вирго задержали, кто-то сказал Крэйгу, что ему срочно нужно подойти к брату. К тому моменту Томаса окружили парамедики. Несмотря на оказанную ими помощь, он скончался. Экспертиза установила, что мужчина умер от субарахноидального кровоизлияния, возникшего после удара. Это значит, что в результате разрыва окружающих головной мозг хрупких кровеносных сосудов у британца произошла остановка сердца.

Вирго признался в непредумышленном убийстве и наличии у него орудия нападения, но отрицал обвинения в умышленном убийстве. Присяжные в суде обсуждали дело в течение трех часов и 49 минут и вынесли вердикт о виновности британца. Приговор мужчине будет озвучен в ближайшее время.

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