Стриптизерша ударила бывшего парня по голове деньгами и попала под суд

The Smoking Gun: стриптизерша в США бросила в бывшего парня пачку денег и попала под суд

Стриптизерша в городе Клируотер, штат Флорида, США, попала под суд по обвинению в применении домашнего насилия после того, как ударила бывшего парня по голове крупной пачкой денег. Об этом сообщает The Smoking Gun.

По данным следствия, 29-летняя Тайра Миллер и 34-летний пострадавший вместе работали в стриптиз-клубе Baby Dolls. Пара встречалась полгода, но за неделю до происшествия рассталась.

Согласно судебным документам, потерпевший, который работал в клубе охранником, попытался пройти через сцену, чтобы поговорить с бывшей девушкой. Однако Миллер схватила пачку денег, бросила их в голову охранника и попала ему в затылок. Размер пачки и достоинство купюр не уточняются.

Миллер также предъявили обвинение в том, что она сломала телефон мужчины.

Женщину отпустили из тюрьмы без залога. Суд запретил ей общаться с бывшим партнером. При этом судья постановил, что она может продолжить работу в Baby Dolls. Ранее Миллер уже была судима за безответственное вождение автомобиля, хранение марихуаны и вождение автомобиля без водительских прав.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Чжэцзян пожаловалась в полицию в надежде найти бывшего возлюбленного, который бросил ее после шести лет отношений. Она заявила, что хотела узнать, зачем он разбил ей сердце.