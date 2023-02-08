Женщина пожаловалась в полицию на разбившего ей сердце возлюбленного

Полицейский в Китае утешил женщину, пожаловавшуюся на бросившего ее возлюбленного

Жительница китайской провинции Чжэцзян пожаловалась в полицию в надежде найти бывшего возлюбленного, который бросил ее после шести лет отношений. Об этом сообщает The Mirror.

Плачущая женщина позвонила в полицию и попросила разыскать мужчину. По ее словам, она хотела узнать, зачем он разбил ей сердце.

Полицейский спросил ее, так ли необходимо искать мужчину. Чтобы утешить женщину, он процитировал ей старую китайскую поговорку, согласно которой люди не сдаются до тех пор, пока не осознают, что их усилия напрасны.

«Но я просто не могу понять, почему он так поступил со мной», — ответила женщина, всхлипывая. На это полицейский ответил, что мужчина уже причинил его собеседнице боль. «Если он вернется, чтобы сказать вам несколько слов, будете ли вы снова вместе с ним?» — сказал он.

«Вы должны понимать, в чем корень этой проблемы, и не давать ему никакой возможности обмануть вас. Теперь вы хорошо понимаете, что он за человек. Это значит, что он не заслуживает вашей верности. Где-то вас ждет другой человек, который заслуживает вас», — сказал сотрудник полиции.

Он посоветовал китаянке заблокировать мобильный телефон бывшего возлюбленного и окончательно разорвать с ним связь. «Настройтесь на мирный лад и идите знакомиться с новыми людьми вместо того, чтобы оставаться одной и копить мрачные мысли», — порекомендовал он.

Пользователи соцсетей похвалили полицейского за доброту. «Такой милый полицейский», — написал один из них. «То, что сказал полицейский, очень прагматично. Если хотите жить счастливой жизнью, не теряйте времени», — отметил другой. Еще один пользователь устыдил женщину за то, что она отвлекла полицию от важных дел. «Она обратилась в полицию из-за такой проблемы. Понимаю парня, который бросил ее», — написал критик.

Ранее сообщалось, что жительница городского округа Юйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая попыталась сорвать свадьбу бывшему возлюбленному, заблокировав путь его украшенному цветами и лентами автомобилю. Она вышла на перекресток и попыталась преградить путь свадебному кортежу.

