Лукашенко пригрозил «ответить на всю катушку» на посягательства на Белоруссию

Лукашенко: любые посягательства на Белоруссию получат ответ «на всю катушку»

Любые посягательства на Белоруссию получат ответ «на всю катушку». Об этом президент республики Александр Лукашенко высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

Любое посягательство на территорию страны и ее военную и гражданскую инфраструктуру повлечет за собой незамедлительный ответ, пригрозил он.

«Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально, мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его», — заверил глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что западные страны ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию, нацеленного на уничтожение государственности республики.