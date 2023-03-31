Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко пригрозил «ответить на всю катушку» на посягательства на Белоруссию

Лукашенко: любые посягательства на Белоруссию получат ответ «на всю катушку»

Фото: AP

Любые посягательства на Белоруссию получат ответ «на всю катушку». Об этом президент республики Александр Лукашенко высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

Любое посягательство на территорию страны и ее военную и гражданскую инфраструктуру повлечет за собой незамедлительный ответ, пригрозил он.

«Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально, мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его», — заверил глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что западные страны ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию, нацеленного на уничтожение государственности республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Артемовска
Суд оштрафовал бросившего банан на матче «Волга» — «Зенит» фаната
Одна европейская страна ограничила использование ChatGPT
Сексолог назвала способы оживить отношения за неделю
Россияне стали запасаться вейпами
В России оценили влияние японских санкций на стройотрасль
Утверждена новая концепция внешней политики России
Сын президента Уганды пообещал защитить Москву от империалистов
Стилист раскрыл россиянам правильные способы носить кроссовки
В Китае высказались о развитии отношений с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.